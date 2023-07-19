Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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В мире

Новости мира: полиция подавила протесты в Израиле

Новости мира: полиция подавила протесты в Израиле

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В Израиле противники судебной реформы устроили день сопротивления, тысячи людей вышли на улицы с флагами и фаерами. Полиция ответила водометами. В Тель-Авиве протестующие блокировали дороги, захватили здание фондовой биржи. Люди скандировали лозунги, жгли пиротехнику. Массовый марш продолжался несколько часов и закончился такими же масштабными стычками с силовиками. В участках после беспорядков остаются почти 50 человек.

В американском штате Северная Дакота взорвалось нефтехранилище. Все случилось в городе Нью-Таун. Пока известно о четырех пострадавших, троим из них потребовалась госпитализация. По данным СМИ, разработку нефтяного месторождения, где находится хранилище, еще не начали, поэтому непонятно, почему взорвался нефтяной бак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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