Новости мира: полиция подавила протесты в Израиле

В Израиле противники судебной реформы устроили день сопротивления, тысячи людей вышли на улицы с флагами и фаерами. Полиция ответила водометами. В Тель-Авиве протестующие блокировали дороги, захватили здание фондовой биржи. Люди скандировали лозунги, жгли пиротехнику. Массовый марш продолжался несколько часов и закончился такими же масштабными стычками с силовиками. В участках после беспорядков остаются почти 50 человек.



В американском штате Северная Дакота взорвалось нефтехранилище. Все случилось в городе Нью-Таун. Пока известно о четырех пострадавших, троим из них потребовалась госпитализация. По данным СМИ, разработку нефтяного месторождения, где находится хранилище, еще не начали, поэтому непонятно, почему взорвался нефтяной бак.

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