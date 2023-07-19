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Происшествия

Украинская ракета пробила крышу и влетела в квартиру в Донецке

Украинская ракета пробила крышу и влетела в квартиру в Донецке

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В Донецке во время обстрела украинская ракета пробила крышу жилой многоэтажки и влетела в квартиру. Инцидент произошел в Куйбышевском районе.

Реактивный снаряд, после того, как разрушил несколько перекрытий, оказался в одной из комнат на девятом этаже. В помещении начался пожар, который быстро потушили спасатели.

Местные власти сообщили, что во время этого удара украинская сторона выпустила по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из реактивных систем залпового огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
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