Новости последнего часа: режим ЧС федерального уровня ввели в Хабаровском крае и Якутии

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. В Хабаровском крае и Якутии вводится режим ЧС федерального уровня из-за пожаров. Об этом заявил Рослесхоз.

Москва сдала семь участков земли под строительство новых производств за рубль в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первый в РФ препарат от оспы "НИОХ-14" эффективен против всех видов оспы. Об этом сообщили в научном центре "Вектор".