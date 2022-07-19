Девушка пострадала в аварии с участием двух автомобилей в Люблине

В районе Люблино в результате аварии серьезно пострадал один человек. Там два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц Краснодарская и Совхозная.

В результате девушка получила травмы, ее госпитализировали. При этом она находится в тяжелом состоянии. На месте аварии работают полицейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.