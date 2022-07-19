Движение на Ленинградском проспекте восстановлено после ДТП – Дептранс

Движение на Ленинградском проспекте восстановлено после ДТП. Об этом сообщил Дептранс.

В районе Балтийской улицы столкнулись три машины, из-за этого возник огромный затор. Что происходит на месте аварии? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.