Сотрудников и пациентов эвакуировали из больницы Буянова. Полиция подъехала к больнице.

Ранее сообщалось, что на Бакинской улице у здания больницы – скопление людей. Очевидцы написали, что даже пациентов на колясках вывели из здания, все вокруг оцепили. Возможно, поступил анонимный звонок с угрозой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.