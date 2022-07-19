Длинный затор сформировался после ДТП на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе, где произошла массовая авария, ситуация пока не улучшается. Там растет затор. На место ДТП приехали автоинспекторы, они регулируют движение. У пересечения с Балтийской улицей столкнулись три автомобиля. Авария произошла в районе дома № 47.

На месте работают оперативные службы. Проехать пока можно по трем полосам из четырех, также затруднено движение при съезде на дублер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.