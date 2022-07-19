ДТП с участием 3 транспортных средств произошло на Ленинградском шоссе

Авария произошла на Ленинградском шоссе. Как сообщили в Дептрансе, после пересечения с Балтийской улицей столкнулись три автомобиля, один из них – самосвал. ДТП случилось в районе дома № 47.

На месте работают оперативные службы города. Проехать пока можно по трем полосам из четырех, также затруднено движение при съезде на дублер. Водителей просят выбирать пути объезда.

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