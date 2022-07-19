На северо-западе Испании эвакуировали жителей 32 населенных пунктов. В Европе разгорелись природные пожары.

Огонь уничтожил в стране уже около 60 тысяч гектаров леса. Сложнее всего ситуация в провинции Самора. По данным СМИ, там погибли два человека, еще 15 пострадали. Из-за пожаров остановили движение поездов между Мадридом и Галисией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.