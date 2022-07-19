Эвакуация пациентов и персонала произошла в столичной больнице имени Буянова

В городской клинической больнице имени Буянова в Москве произошла эвакуация людей. Очевидцы сообщили, что даже пациенты на колясках находятся вне здания. Там все оцеплено.

Сотрудники больницы ждут кинологов. Возможно, поступил анонимный звонок с угрозой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.