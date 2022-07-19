Новости последнего часа: брянское село Новые Юрковичи обстреляли со стороны Украины

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Брянское село Новые Юрковичи обстреляли со стороны Украины. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля.

Новые парки, социальные объекты и станции метро появятся в Марьине и Люблине. Об этом заявил Сергей Собянин.