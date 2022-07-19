Один человек убит, четверо ранены из-за стрельбы в Париже

Стрельба произошла в центре Парижа. По предварительным данным, один человек убит, четверо ранены.

Очевидцы рассказали, что стреляли двое мужчин. Они вышли из автомобиля и открыли огонь по людям, находившимся на веранде бара. Одного преступника задержали люди, которые находились в этом кафе. Второму удалось скрыться. Его начала разыскивать полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.