Авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД

На 22-м километре МКАД, недалеко от пересечения с Каширским шоссе, серьезно затруднено движение. Затор на внутренней стороне магистрали растянулся почти на 9 километров. Там столкнулись четыре автомобиля. После этого загорелась машина такси в крайнем левом ряду.

Как рассказали в Дептрансе, огонь уже потушили, но движение можно осуществить только по трем полосам из пяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.