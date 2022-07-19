Огонь уничтожил более 20 тыс гектаров леса в Испании

В Испании стали бушевать лесные пожары. Огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров. Сложнее всего ситуация в провинции Самора. Более двух тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Известно об одном погибшем.

Из-за пожаров остановили движение поездов между Мадридом и Галисией. Огонь начал полыхать прямо рядом с железнодорожными путями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.