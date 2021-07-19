Очевидец рассказала о ДТП на улице Авиаторов, в результате которой погибли дети

Очевидец аварии Елена Шепелева рассказала о ДТП в Москве на улице Авиаторов, в результате которой погибли дети. По ее словам, через несколько минут после трагедии она выезжала из ЖК "Лучи".

"Я видела эту всю картину. Просто слезы на глаза наворачиваются. К сожалению, здесь был большой затор. Экстренные службы были. Уже детей погрузили в машину скорой помощи. Я ничего не могла сделать", – сказала Елена.

Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda.

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