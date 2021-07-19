Новости России: в Кронштадте парусная лодка затонула при спуске на воду

В Кронштадте парусная лодка затонула, не успев отойти от берега. Случилось это во время спуска на воду. В последний момент автокран не выдержал нагрузки и перевернулся. Причем упал он на белоснежную яхту, сломав мачту и пробив корпус.

В Карелии продолжается тушение лесного пожара. Он подобрался к трассе Р-21 "Кола". Автомобилистам пришлось буквально вслепую пробираться через густой черный дым мимо полыхающей травы и сгоревших деревьев. В настоящее время этот участок дороги перекрыт.

В Екатеринбурге затопило торговый центр. У здания протекла крыша, потоки воды стекали по лестницам. Дожди в столице Урала не прекращаются уже несколько дней. Подтоплены многие улицы. Автовладельцам приходится вручную выталкивать машины на незатопленные площадки. Общественный транспорт со стихией пока справляется.

В Ростове-на-Дону женщину с ребенком не пустили в церковь. Она пришла в храм с коляской, в которой спал годовалый ребенок. Но некие 2 женщины на входе потребовали от нее оставить коляску на улице. Когда прихожанка отказалась это сделать, одна из них взяла стоящее рядом ведро с водой и вылила на нее. Причиной инцидента стала грязь, якобы налипшая на колеса коляски.