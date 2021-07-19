Новости мира: в Великобритании на трассе сгорел грузовик

В Великобритании загорелся грузовик. Машина перевозила аэрозоли, которые легко воспламеняются. Пламя остановило движение на трассе, к очагу возгорания долгое время не могли подобраться спасатели. В итоге грузовик сгорел дотла. Причины ЧП пока неизвестны.

На Кипре группа людей, выступающих против так называемых пропусков SafePass, ворвалась в здание местного телеканала. SafePass – это пропуск, свидетельствующий об отсутствии коронавируса. С 20 июля он будет необходим жителям и гостям Кипра для посещения мест, в которых собираются более 20 человек. Противники нового порядка разгромили редакцию и побили нескольких сотрудников. Кипрские власти осудили поведение ковид-диссидентов, их действия в правительстве назвали ударом по демократии и верховенству закона.

В Израиле носителей коронавируса, нарушивших карантин, будут привлекать к уголовной ответственности. В правительстве отметили, что ситуация с пандемией в стране ухудшается из-за распространения так называемого "индийского" штамма, и нужно строже контролировать соблюдение ограничений. Так что теперь против тех, кто, заразившись COVID-19, не соблюдает режим изоляции, будут возбуждать уголовные дела.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Германии. Машина рухнула неподалеку от Лейпцига. На борту воздушного судна находились четыре человека, в том числе двое детей. Выжить удалось только одному взрослому пассажиру, он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. О причинах катастрофы пока ничего неизвестно.

Самый большой в мире планетарий открылся в Шанхае. Несмотря на пандемию коронавируса, в первый день его работы был аншлаг. Билеты раскупили еще за несколько недель. На входе выстроилась огромная очередь. В новом планетарии, помимо всего прочего, представлена коллекция из 70 метеоритов, а также оригиналы работ Исаака Ньютона, Галилео Галилея и Николая Коперника.

Гонка Формулы-1 в британском Сильверстоуне едва не закончилась трагедией. В самом начале заезда на трассе столкнулись 2 лидера – Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Британец смог удержать свой Mercedes на трассе, а вот другой болид на полном ходу швырнуло в отбойник. Скорость в момент столкновения была около 300 километров в час, а отлетевшее заднее колесо приземлилось практически на голову пилоту. Его спасла только защитная система "нимб". Макс сумел самостоятельно покинуть машину, но на всякий случай его увезли в госпиталь. Хэмилтон же продолжил гонку. За столкновение с соперником он получил штраф 10 секунд, но, несмотря на это, сумел победить и приблизиться к Ферстаппену в борьбе за лидерство в общем зачете. Теперь между ними 7 очков.

Гонка в Сильверстоуне стала первой в этом сезоне, на которой не было ограничений по количеству зрителей. В воскресенье на автодроме собрались около 140 тысяч человек.

В Британии продолжают отменять ковидные ограничения. С 19 июля англичанам больше не нужно носить маски и соблюдать дистанцию. Работников возвращают с удаленки, открываются ночные клубы. Сегодняшний день в народе уже прозвали Днем свободы. И все это несмотря на то, что заболеваемость в стране снова начала повышаться. Сейчас в Британии фиксируется около 50 тысяч новых случаев в сутки.