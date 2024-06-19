В Подмосковье полиция привлекла к ответственности закрасившего дорожную разметку мужчину

Полицейские привлекли к ответственности мужчину, закрасившего дорожную разметку возле ЖК "Бутово парк" в поселке Дрожжино. Правоохранители смогли найти правонарушителя, так как процесс покраски сняли жильцы соседнего дома и выложили в Сеть.

Против него возбуждено административное дело. По словам мужчины, его действия были продиктованы благими намерениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.