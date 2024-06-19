Следствие ходатайствовало об аресте четырех фигурантов дела об отравлении в Москве

Следователи обратились в суд с просьбой арестовать четырех фигурантов уголовного дела о массовом отравлении людей готовой едой в Москве. Об этом сообщили в Замоскворецком суде.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества Елены Машковой, фактического руководителя производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара "Савон-К" Карима Норматова.

По данным следствия, в Москве с признаками отравления был госпитализирован 121 человек, 55 из них находятся в тяжелом состоянии.