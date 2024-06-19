Новости регионов: сели перекрыли дорогу в Дагестане

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19 июня, 12:15

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В Дагестане после сильных ливней на автодорогу республиканского значения Касумкент – Курах сошли селевые потоки. Под смесью грязи и камней оказался участок трассы между 20-м и 40-м километрами. Проезд временно закрыли. На место ЧП отправили спецтехнику.

Тем временем в Ленинградской области выходили двух лосят, которые потеряли своих мам в автоавариях. Назвали животных Калиной и Ясенем. Малышей научили правильным привычкам, главная из которых – остерегаться человека. После этого их выпустили в дикую природу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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