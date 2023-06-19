Туристов из Москвы спасли в горах Карачаево-Черкесии. Для этого развернули специальную операцию.

Компания из четырех человек перестала выходить на связь. Отец одной из девушек позвонил в МЧС. На поиски вышли трое спасателей, которые искали туристов до темноты, но не нашли.

Позже две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. Они рассказали, что руководитель группы и туристка сорвались с перевала Браконьеров.

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