19 июня, 21:45Происшествия
Туристов из Москвы спасли в горах Карачаево-Черкесии
Туристов из Москвы спасли в горах Карачаево-Черкесии. Для этого развернули специальную операцию.
Компания из четырех человек перестала выходить на связь. Отец одной из девушек позвонил в МЧС. На поиски вышли трое спасателей, которые искали туристов до темноты, но не нашли.
Позже две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. Они рассказали, что руководитель группы и туристка сорвались с перевала Браконьеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.