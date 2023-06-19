Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Квартира горит в многоэтажке на улице Софьи Ковалевской. Огонь охватил уже несколько этажей.

Минтруд представил проект о праздниках и выходных в следующем году. С 28 апреля планируется 4 нерабочих дня. Также нерабочими будут дни с 9 по 12 мая, на День Защитника Отечества и 8 марта предусмотрено по 3 дня отдыха. Новогодние каникулы будут с 1 по 8 января.

Детская поликлиника на улице Лестева открылась после масштабного ремонта. Благодаря модернизации у медиков появилось все необходимое оборудование для диагностики и лечения маленьких пациентов.

Проезд по платным дорогам может подорожать уже с июля. Планы пересмотреть тарифы анонсировал "Автодор". Обещают, что на подавляющем большинстве участков суммы не изменятся, подорожание коснется только новых трасс.

Американская компания OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф с экипажем. Об этом сообщает телеканал CBS. Компания организует коммерческие погружения к обломкам Титаника. Сколько именно человек на борту, там не уточняют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.