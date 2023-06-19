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Новости

19 июня, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Квартира вспыхнула в многоэтажке на улице Софьи Ковалевской

OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем

Новости часа: контракт о военслужбе смогут заключать независимо от пребывания в запасе

В Атлантическом океане пропал батискаф, который направлялся к месту гибели "Титаника"

Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС

Новости часа: правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профведомствами

Число госпитализированных в результате наводнения в Херсонской области превысило 100

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Квартира горит в многоэтажке на улице Софьи Ковалевской. Огонь охватил уже несколько этажей.

Минтруд представил проект о праздниках и выходных в следующем году. С 28 апреля планируется 4 нерабочих дня. Также нерабочими будут дни с 9 по 12 мая, на День Защитника Отечества и 8 марта предусмотрено по 3 дня отдыха. Новогодние каникулы будут с 1 по 8 января.

Детская поликлиника на улице Лестева открылась после масштабного ремонта. Благодаря модернизации у медиков появилось все необходимое оборудование для диагностики и лечения маленьких пациентов.

Проезд по платным дорогам может подорожать уже с июля. Планы пересмотреть тарифы анонсировал "Автодор". Обещают, что на подавляющем большинстве участков суммы не изменятся, подорожание коснется только новых трасс.

Американская компания OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф с экипажем. Об этом сообщает телеканал CBS. Компания организует коммерческие погружения к обломкам Титаника. Сколько именно человек на борту, там не уточняют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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