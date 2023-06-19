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19 июня, 19:30

В мире

OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем

OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем

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Американская компания OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф с экипажем. Об этом сообщает телеканал CBS.

Компания организует коммерческие погружения к обломкам "Титаника". Ранее СМИ со ссылкой на береговую охрану Бостона передавали, что подводный аппарат перестал выходить на связь. По одной из версий, в батискафе находится научная экспедиция из пяти человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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