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19 июня, 18:30

Происшествия

Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС

Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС

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В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний не зафиксировано. Об этом сообщает Минздрав региона.

Всего на месте задействовано более тысячи специалистов и 354 единицы техники. В двух округах вода отступила, от затопления освободились 9 тысяч домов и 60 соцобъектов.

В пострадавших районах продолжается эвакуация, жителям оказывается адресная помощь, организован подвоз воды и продуктов питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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