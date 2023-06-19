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Происшествия

Число госпитализированных в результате наводнения в Херсонской области превысило 100

Число госпитализированных в результате наводнения в Херсонской области превысило 100

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Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС

Число госпитализированных в результате наводнения в Херсонской области превысило 100. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Известно, что эпидемиологическая ситуация после разрушения Каховской ГЭС остается стабильной. Как рассказали в региональном Минздраве, случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний не было зафиксировано.

Всего на месте задействовано более тысячи специалистов и 354 единицы техники. В двух округах вода отступила, от затопления освободились 9 тысяч домов и 60 соцобъектов, а также 12 населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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