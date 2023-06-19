Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Происшествия

В столице потушили пожар в административном здании на Рязанском проспекте

В столице потушили пожар в административном здании на Рязанском проспекте

"Актуальный репортаж": уголовное дело возбудили в отношении мужа актрисы Бабушкиной

Новости часа: 112 зданий московских поликлиник находятся на реконструкции

Новости часа: повышение стоимости проезда по платным дорогам в РФ будет точечным

В Астане загорелся сухостой

Новости часа: в Москве завершили реконструкцию 89 поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

Стали известны детали восстановления Мариуполя

Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС

В Москве потушили пожар на площади 100 "квадратов"

В Москве выясняют причины пожара на заводе в районе Рязанского проспекта. По официальным данным, огонь охватил 100 "квадратов".

Больше всего пострадала крыша, она буквально прогорела. Пожар начался в административном здании в четыре этажа, оно было на реконструкции. Спасатели прибыли на место уже через несколько минут, и за час пламя удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика