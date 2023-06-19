В столице потушили пожар в административном здании на Рязанском проспекте

В Москве выясняют причины пожара на заводе в районе Рязанского проспекта. По официальным данным, огонь охватил 100 "квадратов".

Больше всего пострадала крыша, она буквально прогорела. Пожар начался в административном здании в четыре этажа, оно было на реконструкции. Спасатели прибыли на место уже через несколько минут, и за час пламя удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.