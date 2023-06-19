"Актуальный репортаж": уголовное дело возбудили в отношении мужа актрисы Бабушкиной

В СМИ сообщили об объявлении в розыск актрисы Кристины Бабушкиной. Дело в том, что сотрудники ДПС остановили машину ее мужа, Андрея Гацунаева, для проверки. Во время осмотра правоохранители нашли в салоне сверток с наркотическим веществом, после чего мужчина напал на одного из инспекторов.

Далее супруг Бабушкиной оказался в изоляторе, однако сама актриса исчезла. Что произошло?

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