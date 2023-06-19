Подтопление в Херсонской области может вызвать формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, прежде всего лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Высокий риск аварий в биолабораториях США – одна из причин их переноса на территории третьих стран, включая Украину, сообщили в российском ведомстве. Пентагон вынужден менять тактику при организации работ двойного назначения в области биологии из-за обеспокоенности мирового сообщества.

Из-за миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в РФ существенно повысился. Об этом также заявили в Минобороны РФ.