Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

В Минобороны РФ сообщили, что подтопления под Херсоном могут вызвать очаги заболеваний

В Минобороны РФ сообщили, что подтопления под Херсоном могут вызвать очаги заболеваний

Пожар вспыхнул в бизнес-центре на Рязанском проспекте

Более 9 тысяч домов и 60 соцобъектов в Херсонской области освободили от воды – МЧС

Пожар произошел на Рязанском проспекте в столице

Новости регионов: пожарные ликвидировали один очаг возгорания в Магаданской области

Застрявший под Астраханью круизный теплоход "Павел Бажов" сняли с мели

Пассажиры рейса Красноярск – Москва подрались в самолете

Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в селе Новая Таволжанка в Белгородской области

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Москвы

Во Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС

Подтопление в Херсонской области может вызвать формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, прежде всего лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Высокий риск аварий в биолабораториях США – одна из причин их переноса на территории третьих стран, включая Украину, сообщили в российском ведомстве. Пентагон вынужден менять тактику при организации работ двойного назначения в области биологии из-за обеспокоенности мирового сообщества.

Из-за миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в РФ существенно повысился. Об этом также заявили в Минобороны РФ.

Читайте также
происшествиярегионыполитикаобществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика