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Происшествия

Новости регионов: пожарные ликвидировали один очаг возгорания в Магаданской области

Новости регионов: пожарные ликвидировали один очаг возгорания в Магаданской области

Застрявший под Астраханью круизный теплоход "Павел Бажов" сняли с мели

Пассажиры рейса Красноярск – Москва подрались в самолете

Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в селе Новая Таволжанка в Белгородской области

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Москвы

Во Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС

Полиция задержала мужчину, который удерживал заложников в отделении банка в Астане

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Новости часа: землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло у берегов Королевства Тонга

Масштабный лесной пожар продолжают тушить недалеко от Магадана. Один очаг возгорания удалось ликвидировать, но возникло еще четыре новых.

Мальчик получил травмы на детской площадке на Кубани. Ребенок прыгал на батуте, и в это время аттракцион перевернулся и придавил его. Пострадавшего сразу увезли в больницу.

Пролет грузовых кораблей над морем вновь увидели в Краснодарском крае. Это оптическое явление, которое называется фата-моргана.

В Анапе необычно общительный дельфин появился в прибрежных водах. Морской артист облюбовал один из пляжей и регулярно приплывает туда, чтобы сорвать свою порцию аплодисментов. Под прицелами камер он исполняет различные трюки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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