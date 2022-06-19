Площадь пожара в ТЦ Владикавказа достигла 400 квадратных метров – МЧС

Площадь пожара в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе достигла 400 квадратных метров, сообщают в МЧС РФ. Из здания эвакуировали 65 человек.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности. В настоящее время на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

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