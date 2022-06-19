Во Владикавказе эвакуировали ТЦ из-за пожара

Пожар произошел в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе. Из здания эвакуировали 65 человек. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

