Взрыв в Кабуле унес жизни четырех человек – СМИ

Один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Макеевки, заявили в ДНР.

Корабли Балтийского флота на учениях в море сбили крылатые ракеты, сообщила пресс-служба флота.

Взрыв в Кабуле унес жизни четырех человек, пишут СМИ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

