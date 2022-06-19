Очевидцы рассказали о смертельном ДТП с грузовиком на МКАД

На МКАД в районе Носовихинского шоссе грузовик с песком протаранил несколько автомобилей, врезался в разделительную полосу и перевернулся. Водитель погиб на месте, а весь груз высыпался на проезжую часть.

Причину случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции. Об инциденте рассказали очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

