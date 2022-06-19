Москвичам рассказали о главных новостях уходящего дня

На МКАД в районе Носовихинского шоссе ликвидировали последствия крупной аварии. Самосвал, гружённый песком, сбил несколько машин, врезался в разделительную полосу и перевернулся. Водитель грузовика погиб. Что могло стать причиной ДТП, сейчас выясняют сотрудники полиции.
Еще один маршрут наземного транспорта в Москве перейдет на электробусы. Они теперь будут курсировать под номером 135 от метро "Филевский парк" до остановки "Улица Академика Павлова". Этот маршрут объединяет три линии метро и станцию МЦД. В него входит больше 20 остановок, и каждый день им пользуется свыше тысячи пассажиров.
До конца года в столице планируют обновить около 40 поликлиник. Здания отремонтируют и сделают максимально удобными для пациентов. Также будет завезено современное оборудование. Благодаря новой технике врачи смогут круглосуточно лечить самые тяжелые заболевания. Время операций сократится, а риск осложнений сведется к минимуму.
В районе Южного речного порта появится новая станция метро. Она станет частью Люблинско-Дмитровской линии. Рядом с платформой появится пешеходная эстакада, по которой пассажиры смогут выходить прямо к Москве-реке. Кроме того, там планируют построить и отремонтировать почти девять километров дорог.
На 77-ом году жизни умер экс-госсекретарь и первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис. Уточняется, что он скончался он в Баку. По словам пресс-секретаря политика, смерть Бурбулиса стала неожиданностью: он не болел, хорошо себя чувствовал и даже принимал участие в Глобальном бакинском форуме. Геннадий Бурбулис был одним из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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