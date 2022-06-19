На китайскую провинцию Гуандун обрушился торнадо. Вихрь сносил все на своем пути. Повреждены многие дома, машины и автобусы. Стихия рвала линии электропередачи и сносила столбы.

Информации о пострадавших пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

