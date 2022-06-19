Грузовик опрокинулся на пятом километре МКАД

На пятом километре МКАД, перед развязкой с Носовихинским шоссе, "КАМАЗ" наехал на ограждение и опрокинулся. Еще две легковушки получили повреждения.

На другую сторону проезжей части из кузова грузовика высыпался груз. На месте сейчас работают оперативные службы. По некоторым данным, водитель грузовой машины погиб.

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