Крупный пожар произошел на складе деревянных паллет в Калифорнии. Огонь распространился на 4 тысячи квадратных метров.

На вызов приехали более сотни спасателей. Им понадобилось почти три часа, чтобы локализовать возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

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