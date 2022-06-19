30 вагонов с углем сошли с рельсов в центральной части США

В штате Канзас в центральной части США сошли с рельсов 30 железнодорожных вагонов с углем. ЧП произошло недалеко от города Лоуренс.

Американская железнодорожная компания Union Pacific направила на место происшествия специализированные бригады для устранения последствий аварии. По данным местных властей, никто не пострадал.

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