Самолет загорелся при взлете в Индии

В Индии у пассажирского самолета при взлете загорелся двигатель. По словам очевидцев, пожар сопровождался оглушительными звуками и клубами дыма. На борту SpiceJet во время возгорания находились 185 пассажиров.

Экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, возгорание произошло из-за попадания птицы в механизм двигателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

