Массовая авария произошла на востоке Москвы

В Малом Купавенском проезде в столичном районе Ивановское произошла массовая авария. На узкой дороге столкнулись три машины. Одна из них врезалась в дерево.

Больше остальных пострадал автомобиль каршеринга. Вероятно, именно он стал причиной ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

