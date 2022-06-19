В Балашихе бойцовый пес набросился на человека. По словам пострадавшей, она гуляла в лесопарке со своими двумя собаками. На встречу шел мужчина, а его питбуль бежал впереди хозяина без намордника и поводка. Женщина сделала замечание, и чтобы избежать встречи с опасным псом, отошла в сторону. Но это не помогло. Питбуль набросился на ее собак, вцепился в шею одной из них. Досталось и хозяйке. Бойцовый пес укусил ее за руку. После этого мужчина с питбулем просто ушел.

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