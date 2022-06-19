Лесные пожары в Испании охватили более 20 тысяч гектаров. Об этом сообщают местные СМИ. Во всем виновата аномальная жара. Жителей восьми деревень эвакуировали. Огонь уже уничтожил около 9 тысяч гектаров в горной местности Сьерра-де-ла-Кулебра. В регионе действует самый высокий уровень опасности – красный.

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