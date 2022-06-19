В Свердловской области машина на огромной скорости врезалась в частный дом. От удара автомобиль перевернулся и загорелся, огонь быстро охватил деревянную постройку. При аварии пострадала пассажирка автомобиля, ее с переломом руки доставили в больницу. Женщина, которая в момент столкновения была в доме, успела выбежать на улицу. Ей помощь врачей не понадобилась. Но вот дом выгорел почти полностью.

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