В ЮАР водители фур заблокировали стратегически важную трассу. Она соединяет крупнейший торговый порт Дурбан на юго-востоке страны с другими районами. Бастующие требуют прекратить нанимать водителей из других стран Африки.

Многие частные компании в стране предпочитают шоферов из Зимбабве, Мозамбика и других соседних государств. Платят им меньше, и социальные отчисления платить не приходится. В итоге безработица среди местных водителей грузовиков разительно выросла.

В Австралии горит электростанция Иллаварра. Более 60 пожарных борются с пламенем на юго-западе страны. Пожар удалось локализовать. Специалисты уверяют, что на на электроснабжение это не повлияет. Власти тем не менее предупредили жителей, что дым токсичен и призвали оставаться в помещениях.

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