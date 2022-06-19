В Бангладеш после ливней пришли сильнейшие за более чем сто лет наводнения

В Бангладеш после ливней на северо-восток страны пришли сильнейшие за более чем сто лет наводнения. В некоторых районах воды столько, что от домов видны только крыши. Другие здания тоже серьезно подтоплены. Без крова остались десятки тысяч людей. Временно нет света и связи. В школах организовали пункты временного размещения. В регион направлены военные для помощи местному населению.

В Индии число жертв разрушительного наводнения и вызванных им оползней достигло 63 человек. Стихию на северо-востоке страны породили мощные муссонные ливни. Бедствие затронули больше 3 миллионов граждан страны. Около 10 человек, в том числе 3 детей, числятся пропавшими без вести.



В Испании из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать жителей. В провинции Самора горит более 20 тысяч гектаров леса. В последние дни на большей части территории страны установилась жара. Пожароопасная обстановка сейчас не только в Испании. Европейские метеорологи предупреждают об угрозе появления новых очагов во Франции и в Италии.



Тысячи жителей Лондона экономический кризис вывел на митинг. Акцию организовал Конгресс профсоюзов. Врачи, учителя и рабочие обвиняют правительство в кризисе и требуют повышения зарплат, которых не хватает на жизнь из-за инфляции. У стен парламента демонстранты ратовали за улучшение условий труда в госсектора.

В центре Рима собрались протестующие – на акцию вышли больше сотни человек. Итальянцы не согласны с политикой правительства по ряду вопросов, связанных с отношением с Украиной в том числе. Организаторами акции выступили несколько итальянских партий. Лидер коммунистов осудил недавний визит премьера на Украину. По его мнению, правительство Италии сейчас больше озабочено санкциями и поставками оружия, при этом ни слова о заботе о собственных гражданах.

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