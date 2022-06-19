В Харьковской области мирные жители продолжают находить неразорвавшиеся мины

В Харьковской области мирные жители продолжают находить на освобожденных территориях неразорвавшиеся мины и фрагменты снарядов. Они встречаются на дорогах, во дворах и на сельскохохзяйственных участках. О находках сообщают военным. Ежедневно российские инженеры обнаруживают и обезвреживают несколько десятков взрывоопасных предметов.

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