Очевидцы сообщают о пожаре на Лужнецкой набережной

В Лужниках загорелся склад с пиротехникой. Огонь перекинулся на соседние строения.

Очевидцы рассказывают, что слышны звуки, похожие на взрывы петард. По предварительным данным, горит 150 квадратных метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.