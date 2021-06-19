Пожару на Лужнецкой набережной присвоен второй ранг сложности. Огонь охватил склад с пиротехникой и уже перекинулся на соседние строения. В тушении, возможно, придется задействовать авиацию.

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