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19 мая, 23:15

Происшествия

В нацпарке "Лосиный остров" готовятся принять сбитого ранее в Подмосковье лося

В нацпарке "Лосиный остров" готовятся принять сбитого ранее в Подмосковье лося

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

В центр реабилитации в нацпарке "Лосиный остров" готовятся принять сбитого ранее в Подмосковье лося. ДТП произошло на 7-м километре трассы Павловская Слобода – Нахабино.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области, специалистам предстоит оценить общее состояние животного и принять решение о возможном лечении. Однако ветеринары после первого осмотра уже сообщили, что травма очень серьезная, сломаны задние конечности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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