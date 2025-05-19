В центр реабилитации в нацпарке "Лосиный остров" готовятся принять сбитого ранее в Подмосковье лося. ДТП произошло на 7-м километре трассы Павловская Слобода – Нахабино.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области, специалистам предстоит оценить общее состояние животного и принять решение о возможном лечении. Однако ветеринары после первого осмотра уже сообщили, что травма очень серьезная, сломаны задние конечности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

