Возгорание произошло на овощебазе под Краснодаром

Пожар на овощебазе под Краснодаром тушат полсотни пожарных и 11 единиц техники. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Чуть больше часа назад МЧС сообщило о ликвидации открытого горения, но справиться с пожаром пока не удалось. Огромный столб черного дыма виден за несколько километров.

В Краснодаре водитель протаранил восемь машин на парковке у дома. Как рассказали очевидцы, водитель за рулем иномарки заехал на парковку на большой скорости и не справился с управлением. После ДТП мужчина бросил свой автомобиль и скрылся, сейчас его ищут.

В Ростовской области отпустили в естественную среду 80 летучих мышей. Все произошло в Южном парке птиц. Специалисты Центра реабилитации – постарались убедить гостей в том, что бояться рукокрылых не стоит.

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